‘Ekili alanlar uydudan izlenecek’

Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma) Yasası uyarınca hazırlanan iki emirname, Resmi Gazete’de yayımlandı.



“Tekke Bahçesi Şehitliğindeki Mezarların Açılması ve Tekrar Defnedilmesine İlişkin Emirname”yle şehitlikteki bazı mezarlarda tespit edilen farklı isimlere ait kalıntıların doğru şekilde isimlendirilerek kendi adlarını taşıyan mezarlara defnedilmesi amaçlanıyor.



Emirnamelerde, mezarların açılması ve yeniden defin sırasında, hazır bulunması gereken kişiler de belirtildi. Buna göre bir savcı, polis, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi yetkilileri, araç ve gereçleri tedarik etmek üzere belediye yetkilileri, mezarlık sorumluları, herhangi bir bulaşıcı hastalığı önlemek amacıyla dezenfekte yapmak için Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık ekibi, Din İşleri Dairesi’nin görevlendireceği bir din adamı da işlemler sırasında hazır bulunacak.



Genel Tarım Sigortası, ülkedeki bitkisel üretim alanlarının kontrolünü sağlamak üzere Türksat şirketinden hizmet alacak.