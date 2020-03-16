‘Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yanında’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususları ele aldıklarını söyleyen Tatar, “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizleri arayarak, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade etmiştir. Çok mutlu olduk” dedi. Tatar, şunları kaydetti: “Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Bu bizler için büyük mutluluktur. Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Bakanlar Kurulu olarak koronavirüs ile ilgili aldığımız önlem kararlarını olumlu buldu. Aldığımız kararları takdir etti. Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili, yaşadığı sorunlarla ilgili süreçleri yakından izlediğini ifade etti. Koronavirüs konusunda da her alanda katkı koyulacağını söyledi. Gerek malzeme gerekse yönetim olarak Türkiye’nin yanımızda olacağını belirtti.”