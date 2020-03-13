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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Erken izole edersek yayılmayı önleriz’
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    13.03.2020 - 07:00 |

    ‘Erken izole edersek yayılmayı önleriz’

    Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği iş birliğiyle hekim ve sağlık çalışanlarına koronavirüsle ilgili “bilgilendirme toplantısı” düzenledi.

    ‘Erken izole edersek yayılmayı önleriz’

    Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thallasaemia Merkezi Konferans Salonu’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serap Çetin Çoban ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar katıldı.

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, virüs ile ilgili şu ana kadar elde edilen bilgileri katılımcılarla paylaştı. Bayraktar “Şüpheli covid-19 hastalarını erken teşhis edebilirsek erken izole ederiz ve erken izole edersek de yayılımı durdurabiliriz, hedefimiz bu. Ateş, nefes darlığı, öksürük bulguları olan kişilerin eğer yurtdışı seyahat öyküsü veya yurt dışından gelenlerle teması varsa olası vaka olarak yaklaşılmalıdır” dedi.

    Bayraktar’ın ardından sağlık çalışanları ve hekimlerin sorularını yanıtlayan Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Kıbrıs’ta koronavirüsün tespiti sonrasında ilk adımların doğru atıldığını düşünüyoruz. Okulların tatil edilmesi de, otelin karantinaya alınması da doğru adımlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve belirlediği kriterler çerçevesinde hareket edilmelidir ” diye konuştu.

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