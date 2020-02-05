Gençlik tiyatrosu başvuruları başlıyor

Üç farklı yaş grubu olarak ayrılan kursların kayıtlarının sınırlı sayıda olacağı duyuruldu. Başvurular Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na yapılacak. Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki 6-7 yaş arasındaki çocuklarla yönelik yaratıcı drama kursları 17 Şubat Pazartesi saat 16.30’da, İzel Seylani eğitmenliğindeki 11-14 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları 18 Şubat Salı saat 18.00’de ve Nehir Demirel eğitmenliğindeki 15-18 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları ise 19 Şubat Çarşamba saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlayacak.