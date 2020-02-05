05.02.2020 - 07:00 |
Gençlik tiyatrosu başvuruları başlıyor
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve gençlik kurslarının yeni kayıt dönemi bugün başlıyor.
Üç farklı yaş grubu olarak ayrılan kursların kayıtlarının sınırlı sayıda olacağı duyuruldu. Başvurular Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na yapılacak. Asu Demircioğlu eğitmenliğindeki 6-7 yaş arasındaki çocuklarla yönelik yaratıcı drama kursları 17 Şubat Pazartesi saat 16.30’da, İzel Seylani eğitmenliğindeki 11-14 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları 18 Şubat Salı saat 18.00’de ve Nehir Demirel eğitmenliğindeki 15-18 yaş arasındaki gençlik tiyatrosu çalışmaları ise 19 Şubat Çarşamba saat 18.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlayacak.