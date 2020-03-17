‘Gerekli tedbirler alındı’

Bakan Oğuz yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, tarımsal üretimin ve ürünlerin halka arzının devamlılığının, bu günlerde daha da önem kazandığını belirtti.

Sağlık koşulları da dikkate alınarak, ülkede mevcut hayvan varlığının bakım ve beslenmesinin devamlılığı, ürünlerinin değerlendirilmesi ve halka ulaştırılmasının bu süreçte önem arz ettiğini ifade eden Oğuz, bitkisel üretimde halka gıda arzının sağlanması için tüm kurum ve kuruluşlarda, minimum personelin, kişisel korunma şartlarının ve fiziksel korunma (maske ve eldiven kullanımını) şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile görevlendirildiğinin altını çizdi.

Oğuz, bu süreç içerisinde tarımsal üretimin devamlığı konusunda yapılacaklar ve Bakanlık olarak verilecek hizmetler konusunda da bilgi verdi.

Bakan Oğuz tarafından verilen bilgiler şöyle:

“Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda yem, buğday, arpa ve un satışlarına devam edip, ithalat ve ihracat izinlerinin verilmesine devam edilecek. Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecek. Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecek.

Süt Endüstrisi Kurumu Hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecek.Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecek. Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecek.”