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    13.03.2020 - 07:00 |

    Girne Belediyesi’nden hijyen eğitimi

    Girne Belediyesi, yiyecek işiyle uğraşan işletmelere yönelik hijyen eğitim semineri düzenlemeye başladı.

    Girne Belediyesi’nden hijyen eğitimi

    Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Leymosun Kültür Evi’nde iki kez Girne Belediyesi Şube Amiri Gıda Mühendisi Naile Soyel tarafından seminer verildi. Seminerlere mutfak şefi, mutfak çalışanı, denetici ve garson gibi görevlerde çalışan yaklaşık 40 kişi katıldı.

    Katılımcılara katılım belgesinin verildiği, Covid-19 virüs salgını tehlikesi karşısında seminerlere ara verildiği ancak tekrardan başlanacağı belirtildi.

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