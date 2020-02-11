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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Güzelyurt’ta üreticinin yüzünü güldüreceğiz’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Güzelyurt’ta üreticinin yüzünü güldüreceğiz’

    Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, dün Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

    ‘Güzelyurt’ta üreticinin yüzünü güldüreceğiz’

    Özersay’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Özersay, 1968 yılından bu yana 52 yıldır devam eden müzakerelerde aynı şeyi konuşmakla bir yere varılamayacağının artık anlaşıldığını, üstelik de müzakerelerin bu şekilde devamının özelde Güzelyurt’un genelde de KKTC’nin belirsizliğe mahkum edilmesi anlamı taşıyacağını söyledi ve şunları kaydetti:

    “Bizimle yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmayan Rum liderliği ile paylaşmaya dayalı bir ortaklık olan federasyon müzakeresine oturmak, bu halka belirsizliği reva görmek demek olur ki ben bunu kabul edemem.”

    Kudret Özersay, Brexit ertesinde 1994 yılında alınan ve fiilen bir ambargoya dönüşen AB mahkemesi kararının etkisini yitireceğini ve bunu dünyanın da toplum lideri olarak kabul ettiği Cumhurbaşkanı olarak hayata geçirmek için elinden gelen tüm diplomatik kanalları zorlayacağını söyledi ve şöyle devam etti:

    “1974-1994 yılları arasında 20 yıl boyunca İngiltere’ye doğrudan ticaret yapabildik şimdi aynı imkan yeniden karşımıza çıkıyor. Bunu yeniden hayata geçirmek için uluslararası ilişkilerden ve dış politikadan anlayan bir devlet başkanı bir Cumhurbaşkanı ile bu fırsatları değerlendirmemiz gerekir. Eğer biz bu fırsatı değerlendirirsek tıpkı 1974-1994 yılları arasında olduğu gibi narenciyeden konfeksiyona her türlü ürünü tekrardan ihraç edebileceğimiz dönemleri görebileceğiz. Bu sebeple Kıbrıs Türkü’nün önünü açmak için Cumhurbaşkanlığı pozisyonunu en verimli şekilde kullanacağım.”

    Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Halkımızı bölüp ayrıştıran değil, birleştiren bir liderlik göstereceğim. Maalesef kutuplaştırma siyaseti güderek toplumda gerginlik yaratanların tek derdi seçimde oy toplamaktır. Oysa seçimi değil ülkeyi düşünmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

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