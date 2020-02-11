Hava sıcaklıkları artacak

Sıcaklık gündüz Girne’de 8, Gazimağusa’da 9, Dipkarpaz’da ise 7 derece oldu. Bu bölgelerdeki gece sıcaklığının sırasıyla 3, 4 ve 6 derece olması bekleniyor.

Yüksek bölgeler daha da soğuk. Alevkayası’nda 4 derece olan gündüz sıcaklığının gece -3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgenin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren aşamalı olarak yükselmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgası Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor.