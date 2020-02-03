‘Hidrokarbonları paylaşmaya hazırız’

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, Doğu Akdeniz’de ve Ortadoğu’da ciddi gerginlikler yaşandığını belirterek, bu gerginliklerde Kıbrıs adasının etrafında bulunan hidrokarbonun büyük payı olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bu hidrokarbon üzerinde Kıbrıslı Rumların ne kadar hakkı varsa, Kıbrıslı Türklerin de o kadar hakkı vardır. Önümüzdeki 5 yılda bu soruna çözüm bulmamız gerekiyor. Biz çözüme hazırız. Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız. Hidrokarbondan birlikte kazanmaya ve sadece Kıbrıs’a değil Doğu Akdeniz’e de, Ortadoğu’ya da barış getirmek için çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.