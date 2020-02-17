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    HaberlerKıbrıs Haberleri Hoş Geldin Bebek Projesi başladı
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    17.02.2020 - 07:00 |

    Hoş Geldin Bebek Projesi başladı

    Lefkoşa Türk Belediyesi “Lefkoşa’ya Hoş Geldin” paketi ile Lefkoşa’da yeni doğan çocuklar ile ailelerini karşılamaya başladı.

    Hoş Geldin Bebek Projesi başladı

    LTB açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi ile iş birliği halinde elde edilen veri paylaşımı ile birlikte başkentte doğan her çocuk için ebeveynlerin ve bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbınlar ve bebek bezi ile Başkan Mehmet Harmancı’nın mesajından, “Şehrimize hoş geldin” paketleri dağıtılmaya başlandı. Lefkoşa Türk Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personeli, aileleri evlerinde ziyaret ederek, “Şehrimize hoş geldin” paketlerini ulaştırıyor.

    Harmancı’nın mesajında ebeveynlerin ihtiyaçlarına küçük de olsa bir katkı yapmak amacı ile hareket ettikleri belirtilerek “Tüm yeni doğan bebeklerimize aileleriyle beraber mutlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz” ifadesine yer verildi.

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