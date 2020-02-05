BİST 122.1360EURO6,610,01USD5,980,09ALTIN299,680,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Kadınlara MANNE anlatıldı
    ABONE OL
    05.02.2020 - 07:00 |

    Kadınlara MANNE anlatıldı

    Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından pilot bölge ilan edilen İskele, alkol, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilinçlendiriliyor.

    Kadınlara MANNE anlatıldı

    Hayata geçirilen Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) ilk olarak İskele Belediyesi’ne bağlı Ardahan Köyü’nde yaşayan kadınlarla paylaşıldı. Türkiye’den gelen alanında uzman kişiler; Prof. Dr. Kültekin Ögel ve Sema Balık Okutan’ın verdiği eğitim toplantılarına katılan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri Berna Bal ve Gamze Özkan Ardahan da kadınlarla buluştu. İskele Belediyesi Ardahan Lokali’nde yer alan buluşmada, kadınlar, alkol uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilgilendirildi.

    Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlamdı mı?

    YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlamdı mı?

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Kına gecesinde dikkat çeken detay

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

    Sıradaki Haber