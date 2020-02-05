Kadınlara MANNE anlatıldı

Hayata geçirilen Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) ilk olarak İskele Belediyesi’ne bağlı Ardahan Köyü’nde yaşayan kadınlarla paylaşıldı. Türkiye’den gelen alanında uzman kişiler; Prof. Dr. Kültekin Ögel ve Sema Balık Okutan’ın verdiği eğitim toplantılarına katılan İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri Berna Bal ve Gamze Özkan Ardahan da kadınlarla buluştu. İskele Belediyesi Ardahan Lokali’nde yer alan buluşmada, kadınlar, alkol uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilgilendirildi.