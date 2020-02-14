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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kapalı Maraş için toplantı yapılacak
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    14.02.2020 - 07:00 |

    Kapalı Maraş için toplantı yapılacak

    Kapalı Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapılacak.

    Kapalı Maraş için toplantı yapılacak

    Cumartesi günü yapılacak toplantıya, KKTC’den Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi.

    BRT’nin elde ettiği bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenleyeceği toplantıda, uzmanlardan oluşan bir ekip, masa etrafında somut bir yol haritası elde etmek üzere bir araya gelecek. Toplantıda, siyasi karara etki edecek, uluslararası hukuka uygun bir sonuç ortaya çıkarılması hedefleniyor.

    1974’ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek.

    Toplantı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek.

    Toplantıda, Kapalı Maraş’ın somut olarak açılmasına yönelik ‘siyasi ve hukuki’ bir yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrasında, belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

    13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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