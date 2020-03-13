Kapılar kapanıyor etkinlikler iptal

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı. Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki toplantı 09.40’ta başladı.



Olağanüstü toplantıda, ülkedeki koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı için Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandı. Akıncı ve Tatar’ın koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbiriyle el sıkışmaması, bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi içinde Bakanlar Kurulu’na beşinci kez başkanlık ediyor. UBP-HP koalisyonu hükümeti döneminde ise Bakanlar Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin koronavirüsle ilgili önlemler konusunda aldığı kararları açıkladı. Özersay, “İçiniz rahat olsun, panik yapmayın. Hayat devam ediyor. Tedbirlerle sakin ve makul bir yol çizmek zorundayız” dedi.

Özersay açıkladı



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında koronavirüs önlemleri gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı toplantıdan yaklaşık 1 saat sonra ayrıldı. Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplantısını sürdürüyor.



Toplantıya kısa bir ara veren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıklama yaptı, tedbirleri paylaştı.



Maçlar iptal



Özersay’ın açıklamasına göre alınan kararlar şöyle: “Akyar ve Yeşilırmak kara sınır kapıları 22 Mart’a kadar kapanacak. Ledra Palas, Metehan ve Beyarmudu kapıları açık olacak.



Bazı ülkelerden yolcuların KKTC’ye tüm kara ve deniz kara kapılarından girişler yasaklandı. Uygulama gece yarısından itibaren 1 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak.



Tüm okullar 22 Mart’a kadar kapalı olacak. Sinemalar kapalı olacak, tiyatro, konser, festival gibi etkinlikler 22 Marta kadar iptal edilecek. Tüm spor müsabakaları

22 Marta kadar iptal edilecek.



Yabancıların yeni ön izin almaları 22 Marta kadar durdurulacak.



Maske, eldiven, dezenfektanlar gibi ürünler Bakanlar Kurulu kararıyla denetimli mal olarak ilan edildi.”



Yasak listesine alınan ülkeler



Ülkeye İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore’den gelişlerin daha önce durdurulduğunu anımsatan Özersay, buna ilaveten Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn’den gelecek yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının tüm kara deniz ve hava giriş kapılarından girişini yasakladıklarını ifade etti.



Özersay, “Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımız ile ülkemizde muhaceret izinli olanlar ülkemize girebileceklerdir. Ancak girişleri ertesinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kuralları uyarınca Sağlık Bakanlığı gerekli bütün tedbirleri alacaktır” dedi.



‘Olağanüstü hal ilanı yok’



Sadece devletin değil bireylerin de tedbir almasının önemli olduğunu kaydeden Özersay, “Hayat devam ediyor, olağanüstü hal ilanı söz konusu değil. Buna benzer şeyler sosyal medyada yazılıyor… Olağanın dışında bir durum var. Tedbir almak durumundayız” dedi.



Bireylerin hijyen kurallarına dikkat etmesini, toplu ve kapalı mekanlardan uzak durmaya özen göstermesini isteyen Özersay, diğer tedbirlerin sağlık alanındaki uzmanlar tarafından zaten günlerdir detaylı olarak açıklandığını söyledi.



‘Yeni bir vaka yok’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken saat 13.00 sıralarında açıklama yaptı ve “Şu an itibarıyla, açıklanan bir vaka dışında ülkemizde koronavirüs vakası yok. Tüm gelişmeler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor” dedi.



Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Pilli, şu an itibarıyla ülkede açıklanan vaka dışında pozitif bir vaka bulunmadığını, bu süreçte tüm gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.



Pilli, bakanlığın aldığı tedbirlerin de aynı şekilde uygulandığını bildirdi.





Müze ve ören yerler ziyarete kapatıldı





Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, tüm müze ve ören yerlerinin 1 Nisan 2020 tarihine kadar ziyaret kapatıldığını açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sözkonusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Özersay paylaşımda, “Her gün yüzlerce yabancı ve yerli turistin topluca ve turlarla ziyaret ettiği müze ve ören yerlerinde virüsün yayılma olasılığı yüksek, gerek bu nedenle gerekse özellikle bu noktalarda görev yapan personelimizin sağlığı açısından bu tedbir alınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulu’nda bu türden başka kararların alınması da değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.