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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kaputa oturan kadına para cezası
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Kaputa oturan kadına para cezası

    Lefkoşa’da aracının ön kaputunun üzerine oturttuğu bir kadın ile trafiğe çıkan kişiye para cezası verildi.

    Kaputa oturan kadına para cezası

    Olay, önceki gece yerel saatle 01.30 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi. RM 702 plakalı araç sürücüsü yağmurlu havada yanındaki kadını, aracın ön kaputuna oturtarak trafiğe çıktı. Müziğin sesini açan araç sürücüsüne, ön kaputta oturan kadın alkışlayarak eşlik etti. Olayla ilgili fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Araç sürücüsü kameralardan tespit edildi ve Lefkoşa Trafik Şube amirliğine çağrıldı. RM 702 plakalı araç sahibine tehlikeli sürüşten 680 TL para cezası ve 25 ehliyet ceza puanı kesildi.

    Aracın kaputuna oturan kadına da 340 TL para cezası kesildi.

     

    Yayın balığını görenler dönüp tekrar baktıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir balıkçıda satılan dev yayın balığını gören, dönüp bir daha baktı. 100 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilogramı 30 liradan satıldı.
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