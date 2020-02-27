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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kayıp Alman turist her yerde aranıyor
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    27.02.2020 - 07:00 |

    Kayıp Alman turist her yerde aranıyor

    KKTC’ye turist olarak gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss’ten (69) yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor. Alsancak’ın Belediye Başkanı Fırat Ataser, arama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

    Kayıp Alman turist her yerde aranıyor

    KKTC’de seferberlik başlatan polis ve sivil savunma personelinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına rağmen Weiss’in izine rastlanılamadı. Weiss’in kaybolduğu bölge olan Alsancak’ın Belediye Başkanı Fırat Ataser, arama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı’na konuşan Ataser, bölgedeki kuyular ve çukurlara bakıldığını söyledi.

    Başkan Ataser, “Weiss, tatil için buraya geldi. Ancak son görüldüğü zaman arkadaşlarıyla vedalaşarak odasına çekildi. Ondan sonra kendisinden haber alınamadı” dedi. Alman turistin uzun süredir bulunamaması nedeniyle, hayatından da endişe ettiklerini ifade eden Ataser, “İnşallah bir şey olmamıştır. En kısa sürede bulmayı umuyoruz” diye konuştu. Ataser, Weiss’in oğlu ile de önceki akşam görüşme yaptıklarını belirtti.

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