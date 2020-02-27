Kayıp Alman turist her yerde aranıyor

KKTC’de seferberlik başlatan polis ve sivil savunma personelinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına rağmen Weiss’in izine rastlanılamadı. Weiss’in kaybolduğu bölge olan Alsancak’ın Belediye Başkanı Fırat Ataser, arama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı’na konuşan Ataser, bölgedeki kuyular ve çukurlara bakıldığını söyledi.



Başkan Ataser, “Weiss, tatil için buraya geldi. Ancak son görüldüğü zaman arkadaşlarıyla vedalaşarak odasına çekildi. Ondan sonra kendisinden haber alınamadı” dedi. Alman turistin uzun süredir bulunamaması nedeniyle, hayatından da endişe ettiklerini ifade eden Ataser, “İnşallah bir şey olmamıştır. En kısa sürede bulmayı umuyoruz” diye konuştu. Ataser, Weiss’in oğlu ile de önceki akşam görüşme yaptıklarını belirtti.