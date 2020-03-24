KÄ±brÄ±s Rum kesiminde kÄ±smi sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini duyurdu.Â
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Rum basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Rum lider Anastasiadis, koronavirÃ¼s konusunda alÄ±nan yeni tedbirleri aÃ§Ä±kladÄ±.
Anastasiadis, Ã¼lkede yarÄ±n 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini sÃ¶yledi.
Buna gÃ¶re, Rum kesiminde temel ihtiyaÃ§larÄ± giderme, Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±na ulaÅŸma, doktor ve eczane ihtiyacÄ± gibi durumlarÄ±n haricinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirildi.
Parklar, Ã§ocuk oyun alanlarÄ±, sahiller, gezi alanlarÄ± aÃ§Ä±k spor alanlarÄ± ve meydanlar, 13 Nisan'a kadar halka kapalÄ± olacak.
Ã–te yandan, kilise, cami ve diÄŸer ibadet alanlarÄ±na da halkÄ±n giriÅŸi yasaklandÄ±.
Rum kesiminde bugÃ¼n 21 yeni pozitif koronavirÃ¼s tespit edilirken, Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len toplam vaka sayÄ±sÄ± 116'ya yÃ¼kseldi.