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Rum basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Rum lider Anastasiadis, koronavirÃ¼s konusunda alÄ±nan yeni tedbirleri aÃ§Ä±kladÄ±.

Anastasiadis, Ã¼lkede yarÄ±n 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini sÃ¶yledi.

Buna gÃ¶re, Rum kesiminde temel ihtiyaÃ§larÄ± giderme, Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±na ulaÅŸma, doktor ve eczane ihtiyacÄ± gibi durumlarÄ±n haricinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirildi.

Parklar, Ã§ocuk oyun alanlarÄ±, sahiller, gezi alanlarÄ± aÃ§Ä±k spor alanlarÄ± ve meydanlar, 13 Nisan'a kadar halka kapalÄ± olacak.

Ã–te yandan, kilise, cami ve diÄŸer ibadet alanlarÄ±na da halkÄ±n giriÅŸi yasaklandÄ±.

Rum kesiminde bugÃ¼n 21 yeni pozitif koronavirÃ¼s tespit edilirken, Ã¼lkede gÃ¶rÃ¼len toplam vaka sayÄ±sÄ± 116'ya yÃ¼kseldi.