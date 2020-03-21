KKTC’de vaka sayısı 33 oldu

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.



Pilli, dün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Koronavirüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti. Pilli, böylelikle KKTC’de toplam pozitif vaka sayısının 33’e çıktığını söyledi. Pilli, bir polis memuruna yapılan koronavirüs testinin sonucunun “negatif” olduğunu açıkladı.



‘Evden çıkmayın’



Pilli, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmaması ve hijyen kurallarına uyması çağrısı da yaptı. Pilli, “Herkesin evinde kalması gerekiyor. Eğer hijyen kurallarına uyulursa ve ebde kalırsa koronavirüsü süratle önleriz” şeklinde konuştu.



‘Camiye gitmeyin’



Din İşleri Başkanlığı koronavirüs salgınından korunmak amacıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tehdit ortadan kalkıncaya kadar camilerde Cuma namazı, kandil ve cemaat namazlarının kılınmayacağını bildirdi. Açıklamada, “Cuma namazı yerine evlerimizde öğle namazını kılalım” çağrısı yapıldı ve şu ifadelere yer verildi: “Evimizde kalalım. Yüce Allah’a ülkemizi, bütün Müslümanları ve insanlığı bu felaketten koruması için dua edelim.”