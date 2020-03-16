KKTC’de vaka sayısı altıya yükseldi

Yeni Kovid-19 vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirten Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

Öte yandan Turizm Bakanı Ünal Üstel, ülkede bulunan tüm turistlerin özel uçaklarla ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Üstel, “Ülkede bulunan turistler için yeterli sayıda uçak kiralandı. 16 Mart Pazartesi akşamına kadar tüm turistler ülkelerine gönderilecek” dedi. Gazimağusa’da karantina altında olan ve otelde kalan 750 turist için de adımlar atıldığını ifade eden Üstel, “Girişimlerimiz sonucunda, otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir şirket tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır” dedi.

14 gün karantina şartı

Almanya hükümeti ise KKTC’deki 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün Ada’da karantinada kalması şartı koydu. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Alman yetkililerle temasa geçildiğini belirterek, “Alman yetkililer, turistlerin 14 gün boyunca gözlem altında kalmasını istedi. Bu süre 24’ünde bitiyor. 24 Mart’tan sonra Alman turistleri ülkelerine gönderebileceğiz” dedi.