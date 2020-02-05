05.02.2020 - 07:00 |
Klasikçilerin desteğiyle çocuk odası yenilendi
Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.
Derneğe ait ‘Tomofil’ dergisinin 5’inci sayısından elde edilen gelir ile ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında yenilenen odanın açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.