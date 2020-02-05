Klasikçilerin desteğiyle çocuk odası yenilendi

Derneğe ait ‘Tomofil’ dergisinin 5’inci sayısından elde edilen gelir ile ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında yenilenen odanın açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.