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    HaberlerKıbrıs Haberleri Koronavirüs önlemi: 5 ülkenin vatandaşlarına sınırlar kapatıldı
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    05.03.2020 - 07:00 |

    Koronavirüs önlemi: 5 ülkenin vatandaşlarına sınırlar kapatıldı

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den KKTC vatandaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini açıkladı.

    Koronavirüs önlemi: 5 ülkenin vatandaşlarına sınırlar kapatıldı

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının ise Türkiye’de yolcu bilgi formu dolduracakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri kaydedildi.

    ‘Karantida tutulacaklar’

    Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında, salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden, ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır. Buna göre, 28 Şubat 2020’den itibaren İran ve Çinden ve 29 Şubat’tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya’dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir. KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin’den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye’de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar, Türkiye’de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi, bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur.”

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