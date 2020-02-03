Koronavirüse karşı karantina merkezi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, önceki gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde kurulan karantina merkezi ve Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Başhekim ve sağlık personeli ile istişarelerde bulunan Bakan Pilli, virüsün KKTC’de de görülmesi halinde ilgili tüm paydaşlar ile görüşmelere devam edildiğini, koronavirüse rastlanması halinde hastanede kurulan karantina merkezinde hastaların müşahede altına alınabileceğini, bu yönde sağlık personelinin de bilgilendirildiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’na giderek termal kameranın işleyişi ve izolasyon odası ile ilgili bilgiler de alan Pilli, havalimanında da ilgili daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Bakan Pilli, GKRY’de şu anda koronavirüs taşıma ihtimali olan şüpheli vakalar bulunduğunu ve sınır kapılarında alınması gereken önlemler için de adım atılacağını kaydetti.

İki toplumlu sağlık komitesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in de katılacağı İki Toplumlu Sağlık Komitesi, koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor. Komite, Ledra Palace’da saat 18.00’de toplanacak.