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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Kulüplere gözümüz gibi bakıyoruz’
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    12.02.2020 - 07:00 |

    ‘Kulüplere gözümüz gibi bakıyoruz’

    Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC futbol kulüplerinin gençlerin topluma faydalı bireyler olmalarına imkân sağladığını belirterek, “Futbol kulüplerimize gözümüz gibi bakıyoruz” dedi.

    ‘Kulüplere gözümüz gibi bakıyoruz’

    Sertoğlu, Kıbrıs Türkü için futbolun önemi, ülkede futbolun gelişmesi ve KKTC’ye yönelik spor ambargosunu aşmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    KKTC’de futbol kulüplerinin gençliği ayakta tuttuğunu söyleyen Sertoğlu, “KKTC’de her köyde kahvehane yoktur ama futbol kulübünün lokali vardır. Bu, geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktır. İnsanlar boş zamanlarını lokalde geçirir.” diye konuştu.

    Sertoğlu, futbol kulüplerinin gençler için uğrak yerler olduğuna dikkati çekerek, gençlerin buralarda eğitim, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve faydalı bireyler olma hususlarında önlerinin açıldığını dile getirdi. Sertoğlu, “Onun için biz futbol kulüplerimize gözümüz gibi bakıyoruz” ifadesini kullandı.

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