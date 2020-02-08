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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Kuveyt ve Katar’dan daha zengin olabilirler’
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    08.02.2020 - 07:00 |

    ‘Kuveyt ve Katar’dan daha zengin olabilirler’

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KKTC’ye yaptığı ziyareti basın toplantısında değerlendirdi.

    ‘Kuveyt ve Katar’dan daha zengin olabilirler’

    Lefkoşa Golden Tulip Otel’de dün sabah düzenlediği basın toplantısında Erbakan, Siyonist güçlerin Afrika ve Kırgızistan’da nasıl yaptıysa, Kıbrıs çevresindeki doğal zenginliklere aynı şekilde göz diktiğini, KKTC ve Türkiye’nin kimsenin hakkına göz dikmediği gibi bu zenginlikler üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

    Erbakan, parti yetkilileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Refah Partisi merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl önceden Kıbrıs’ın öneminin farkında olarak tüm dünyanın tehdit ve baskılarına da göğüs gererek Kıbrıs’a harekât yapılmasına vesile olduğunu da hatırlattı.
    Dünyadaki büyük güçlerin Afrika’nın ve Kırgızistan’ın doğal kaynaklarını sömürdüğü gibi Kıbrıs’taki kaynakları da sömürmek istediğini kaydeden Erbakan, aynı oyunun şimdi Kıbrıs’ta oynanmak istendiğini, bölge ülkeleriyle oturulup bu imkânın masada değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
    Akdeniz’de muazzam bir potansiyelin söz konusu olduğunu yineleyen Erbakan, KKTC’nin Katar ve Kuveyt’ten daha zengin olabileceğini ifade etti.

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