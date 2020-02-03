Maliye Bakanlığı’ndan 524 milyon liralık ödeme

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ocak 2020’den 31 Ocak 2020’ye kadar piyasaya toplam 524 milyon 155 bin TL ödeme yapıldı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ödemeler konusunda mali sıkıntı yaşanmadığı belirtilerek, ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.