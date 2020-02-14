MDP’nin adayı Fuat Çiner oldu

MDP’den yapılan açıklamada, partinin Cumhurbaşkanlığı seçimine milli ve manevi değerlerde buluşabilecekleri çatı adayla girmek için yoğun çaba sarf etmesine rağmen sonuç alamadığı, tüm çabalara karşın diğer partilerden milli bir tavır göremediği belirtildi.

Bu bağlamda ülke değerlerine sahip, bu değerleri koruyan ve geliştiren, ayrımcı siyaset yerine birleştirici siyaset güden, insan ayrımı yapan değil, milleti bir bütün gören milli bir aday ile seçimlerde yer alabilmek için parti içinde muhtemel aday adaylarının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu değerlendirmelerde Dr. Fuat Türköz Çiner isminin ön plana çıktığını ifade edilen açıklamada, “Yaklaşık bir buçuk ay önce kendisine teklifimizi yaptığımızda ülkeye hizmet etmemin gurur vereceğini ve görevden kaçmayacağı cevabını aldık” denildi.