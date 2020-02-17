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    HaberlerKıbrıs Haberleri Meclis bugün toplanıyor
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    17.02.2020 - 07:00 |

    Meclis bugün toplanıyor

    Meclis bugün toplanıyor

    Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanıyor. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor. Genel kurulda ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 14 Şubat 2020 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararı Gösteren Cetvel de görüşülecek.

    Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
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