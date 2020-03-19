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    HaberlerKıbrıs Haberleri Meclis olağanüstü toplanıyor
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Meclis olağanüstü toplanıyor

    Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla, bugün saat 11.00’de olağanüstü toplanıyor.

    Meclis olağanüstü toplanıyor

    Toplantının gündeminde “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi” konusu olacak.

    Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke çapında korona virüsüne karşı mücadele kapsamında birleşimin yapılacağı gün sınırlı sayıda personel görevli olacak.

    Yine birleşim günü, Meclis Başkanlığınca alınan karar uyarınca Milletvekilleri haricinde Meclis’e sivil ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacak.

    Basın mensupları ve halkın, Meclis yayınını BRT ve Meclis sosyal medya sayfasından canlı olarak takip edebileceği belirtilen açıklamada, basına gerekli video ve fotoğraf servisinin de Meclis Başkanlığı basın bürosu tarafından sağlanacağı duyuruldu.

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