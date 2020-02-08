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    HaberlerKıbrıs Haberleri Meteoroloji’den don ve fırtına uyarısı
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    08.02.2020 - 07:00 |

    Meteoroloji’den don ve fırtına uyarısı

    Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi, karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.

    Meteoroloji’den don ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak. Önceleri 8 - 11 derece seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının haftanın ilerleyen günlerinde 14 - 17 derece dolaylarında olması öngörülüyor. Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen bugün ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise don olayı bekleniyor.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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