Meteoroloji’den don ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak. Önceleri 8 - 11 derece seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının haftanın ilerleyen günlerinde 14 - 17 derece dolaylarında olması öngörülüyor. Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen bugün ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise don olayı bekleniyor.