02.02.2020 - 07:00 |
Öğrenciler depremzedeler için bağışta bulundu
Yeni Cami Okulöncesi Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri, Elazığ’da yaşanan deprem için bağışta bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da meydana gelen deprem sonucunda mağdur olan ailelere duyarsız kalmayan okulöncesi öğrencileri, harçlıklarını toplayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “İyilik Sensiz Olmaz” kampanyasına destek verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şube Başkanı Fatma Aydoğdu; “Toplumumuzun neredeyse her kesiminden gelen desteklerin yanı sıra küçük yaşta olan öğrencilerimizden bu kampanyaya duyarsız kalmayıp yaşıtlarına destek olmaları umut ve gurur verici. Bu bağlamda hem Yeni Cami Okulöncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinden hem de şimdiye kadar destek olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” diyerek duygularını belirtti.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.