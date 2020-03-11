‘Onu çok özlüyoruz’

Anma törenine Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, Milletvekilleri, partililer, ailesi ve sevenleri katıldı.

Küçük’ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından ilk olarak ailesi adına Feridun Adahan ardından da Başbakan Ersin Tatar konuşma yaptı. Törende aile adına konuşan Feridun Adahan, törene katılan herkese teşekkürlerini sunarak, İrsen Küçük’ü özlediklerini kaydetti. Adahan sözlerine şöyle devam etti:



“Sevgili İrsen, sensiz bir yıl kolay geçmemiştir. Bir yılın bizlerde bıraktığı boşluk doldurulamamıştır. Senin önemli iki karakterin vardı. Bunlar senin genetiğinde olan insan sevgisi, hoşgörü, tolerans ve insanlara karşı yaklaşımındı.”



Başbakan Ersin Tatar da, İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet diledi. İrsen Küçük’ün herkesin çok sevdiği bir abisi olduğunu ve ülkeye çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Tatar, örgütçü kişiliği, köylüye çok yakın duruşu ve çalışkanlığıyla bilinen Küçük’ün birçok siyasi görevde bulunduğu kaydetti.



‘Çok şey öğrendik’



Küçük’ün Devlet Su İşleri’nde çalıştıktan sonra Başbakan olarak ülkeye su getirilmesi projesini hayata kazandırmasının önemine vurgu yapan Tatar, İrsen Küçük hükümetinin en başarılı hükümet olduğunu ve birçok icraatın ve projelerin temellerinin o dönemde atıldığını belirtti.



Küçük’ü iyi aile babası, iyi insan ve başarılı bir siyasetçi olduğuna da değinen Tatar, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz İrsen Bey’i çok özlüyoruz. İrsen Bey’den çok şeyler öğrendik. Onu bir kez daha rahmetle anıyoruz. UBP’ye da başsağlığı diliyorum. Emin olsun ki mücadele devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan inancımız ve daha iyi noktaya götürülmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizin daha iyi noktaya götürülmesi ve haliyle KKTC’nin daha ileriye taşınabilmesi için halka daha iyi hizmet vermek temennisindeyiz. İrsen Küçük de böyle birisiydi. Onun adını yaşatmak ve onu altın harflerle tarihe yazmak bizlerin görevidir.”