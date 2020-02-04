Ortak eserler sergide buluştu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğindeki serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in yanı sıra çok sayıda Türk, Rum ve yabancı davetli katıldı.

İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesinin düzenlediği sergide, Kıbrıs’ta liderlerin uzlaştıkları güven artırıcı önlemler çerçevesinde taraflara iade edilen, 1974’ten sonra KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle Rum arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtları yer aldı.

Sergide, 1974 sonrası Kuzey’de kalan Kıbrıslı Rumlara ait 219 tablodan restore edilen 60’ı ve RIK televizyonu ve radyosunda Kıbrıslı Türklere ait 54 TV ve 22 radyo programı ziyaretçilerle buluştu.