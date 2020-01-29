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    HaberlerKıbrıs Haberleri Rusya’dan 50 bin dolar bağış
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    29.01.2020 - 07:50 |

    Rusya’dan 50 bin dolar bağış

    Rusya Federasyonu’nun Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin dolar bağış yaptığı bildirildi.

    Rusya’dan 50 bin dolar bağış

    Kayıp Şahıslar Komitesi’nden verilen bilgiye göre, dün Komite’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret eden Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Vilioroviç, bu ülkenin Komite çalışmalarına yaptığı ilk bağış olan 50 bin Doları komiteye takdim etti.

    Açıklamada, bağışın yıllardan beri birçok kayıp ailesini etkileyen kayıpların akıbeti konusundaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, kazı, kimliklendirme ve ailelere teslimi çalışmalarını destekleyeceği kaydedildi.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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