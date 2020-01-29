Rusya’dan 50 bin dolar bağış

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden verilen bilgiye göre, dün Komite’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret eden Rusya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Vilioroviç, bu ülkenin Komite çalışmalarına yaptığı ilk bağış olan 50 bin Doları komiteye takdim etti.



Açıklamada, bağışın yıllardan beri birçok kayıp ailesini etkileyen kayıpların akıbeti konusundaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması, kazı, kimliklendirme ve ailelere teslimi çalışmalarını destekleyeceği kaydedildi.