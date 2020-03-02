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    HaberlerKıbrıs Haberleri Sağlık Bakanlığı’ndan Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu
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    02.03.2020 - 07:00 |

    Sağlık Bakanlığı’ndan Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

    Sağlık Bakanlığı bugün “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu” düzenliyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, sempozyum saat 09:30’da Girne Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

    Sağlık Bakanlığı’ndan Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu

    Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve Başbakanlık Uyuşturucu Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda “Okullarda önleyici rehberlik hizmetleri”, “Bağımlılıkla mücadelede yaklaşım”, “Bağımlılığın nörobiyolojik temelleri”, “Yasa dışı bağımlılık yapan maddelerin narkotik polisi açısından değerlendirilmesi”, “İnternet oyunu oynama bozukluğu”, “Yasal bağımlılık sigara”, “Uyuşturucu maddeler ve etkileri” konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.

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