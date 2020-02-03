BİST119.4290,24EURO6,62-0,23USD5,990ALTIN303,84-0,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Sağlık Turizmi Konseyi EMITT’te
    ABONE OL
    03.02.2020 - 07:00 |

    Sağlık Turizmi Konseyi EMITT’te

    Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı.

    Sağlık Turizmi Konseyi EMITT’te

    Konsey’den yapılan açıklamaya göre, turizm profesyonelleri, alım heyetleri ve sektörün uzmanlarını bir araya getiren fuara katılan Ahmet Savaşan, sağlık turizmi alanında karşılıklı iş birliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik olarak Meksika, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Hindistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gine, Çin, Nepal, Kosova, Brezilya, Makedonya’nın da içinde bulunduğu 35 ülke temsilcisiyle bir araya geldi.

    Yola inen domuz sürüsü böyle görüntülendiArdahan’ın Göle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yatağa bağımlı hasta çıkan yangında feci şekilde can verdi!

    Yatağa bağımlı hasta çıkan yangında feci şekilde can verdi!

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Bakan'dan EYT açıklaması

    Sıradaki Haber