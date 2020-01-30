‘Tarihi doğru öğretmek gerekli’

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Berova, raporun sunumunun ardından söz alarak raporla ilgili görüşlerini Genel Kurul’a sundu.

Berova, güçlü bir demokrasi için ifade ve medya özgürlüğünün son derece önemli olduğunu belirterek, bu tür özgürlüklerin korunmasının demokrasi için de önemli bir unsur olduğunu vurguladı.



Berova, rapora değinerek, 20 Temmuz 2018 tarihinde Kıbrıslı Rum gazeteci Costas Constantinou’nun çözümsüzlükten bazı Kıbrıslı Rumların çıkar sağladığını kaleme almasının üzerine, ırkçı bir Kıbrıslı Rum tarafından ölüm tehdidi aldığını hatırlattı.



Özdemir Berova, bu konuyu mümkün olan her düzeyde ele almanın önemli ve gerekli olduğuna değinerek, raporda da belirtildiği gibi, meselenin siyasi, yasama, yargı ve eğitim yolu ile ele alınmasının gerekliliğine değindi.



Berova ayrıca, bu gibi olayların yaşanmaması için insan hakları eğitimi ve en önemlisi gerçek ve doğru tarihi öğretmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul toplantıları çatısı altında, çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Candan ve Berova AKPA Genel Kurul toplantıları yanı sıra AKPA bünyesinde komite toplantılarına da katıldılar.



Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.