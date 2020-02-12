Tatar’dan İngiltere çıkarması

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de temaslarına başladı.



Tatar, ilk olarak özel davet üzerine Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezerek, öğrencilik yıllarında öğrenim gördüğü derslik, yurt ve yemekhane olmak üzere birçok bölümü ziyaret etti.



Daha sonra Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Tatar’a, Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird özel plaket takdim etti.



Başbakan Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine 1979 yılında başladığını ve 38 yıl önce bu üniversitede ekonomi tahsili yaptığını söyledi.



Cambridge Üniversitesi’nde hayatının önemli yıllarının geçtiğini söyleyen Tatar, üniversitenin halen ayni şekilde muhafaza edildiğini görmekte mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Buralara tekrar gelmek benim için nostaljik oldu” dedi.



Tatar, “38 yıl sonra burada aynı hatıraları yaşamak, yemek yediğim odaları görmek, çalıştığım salonları tekrar ziyaret etmek, uzun saatler geçirdiğim kütüphaneyi görerek eskiden tanıdığım kişilerle karşılaşmak bana mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı.



‘Gurur duyuyorum’



Okumanın bitmediğini ve öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü dile getiren Tatar, “Burada bir tahsil aldım. Kişiliğimin ve kültürümün birikimlerine büyük katkıları oldu fakat bu eğitim günün sonunda devam etti, halen de öğreniyoruz” dedi.



Burada okuyan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu dile getiren Tatar, bir Türk öğrenci ile kampus içinde tanışma fırsatı da buldu.

İnsanın gençlik yıllarında çalışarak bir yerlere gelmesi gerektiğini fakat eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Tatar, “Siz nereyi bitirirseniz bitirin eğer durursanız ve öğrenmeye devam etmezseniz gelişemez, topluma fayda sağlayamazsınız” diye konuştu.



“Yaptığım çalışmalarla topluma bir şeyler katmışsam ne mutlu” ifadelerini kullanan Tatar, öğrenciyken kaldırımlarda yürüdüğü yıllarda, sürekli kendi ülkesine geri dönerek toplumuna faydalı olmayı temenni ettiğini de anlattı.



Eğitimin önemine dikkat çeken Tatar, gençlere de seslenerek; gençlerin hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma faydalı olmaları açısından eğitimlerine önem vererek hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.



Başbakan Tatar, “Allah bana bu fırsatı verdi. Bu uzun yolculuğun ardından bir yerlere geldim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, Cambridge sokaklarında bu duyguları yaşamaktan duyduğu mutluluğu aktardı.



Bazı Kıbrıslı Türk ve Türk esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Tatar, ayrıca Cambrige camisine de giderek vatandaşlarla sohbet etti.



‘Bedelini ödeyecekler’



Başbakan Ersin Tatar, İdlib’de 5 Türk askerinin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.



Tatar mesajında, “Suriye’deki Esad Yönetimi’nin İdlip’te 5 Türk askerini daha şehit etmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin, ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu bilinsin ki, Türk ulusu barışçıdır, insancıldır ama haksızlığa, saldırılara boyun eğen değildir. Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder” İfadesini kullandı.