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    HaberlerKıbrıs Haberleri Temizlik ürünlerine karsız satış kararı
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    17.03.2020 - 07:00 |

    Temizlik ürünlerine karsız satış kararı

    Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu, hükümetin ‘denetimli mallar’ kapsamına aldığı koronavirüs salgınına karşı  hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi  geçene kadar, halkın sağlığını düşünerek, üye marketlerde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar verdiklerini açıkladı.

    Temizlik ürünlerine karsız satış kararı

    Nalcıoğlu yaptığı açıklamada, “Marketler Birliği olarak Kuzey Kıbrıs’ta hükümetimizin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri yerinde ve gerekli buluyoruz. Bu tedbirler kapsamında Marketler Birliği,üzerine düşen ödevleri fazlasıyla yerine getirme konusunda kararlı olduğunu belirtmek ister” dedi.

    “Birlik hükümetin ‘denetimli mallar kapsamına aldığı salgına karşı hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi  geçene kadar, halkımızın sağlığını düşünerek, üye marketlerimizde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar vermiştir” diyen Nalcıoğlu şöyle devam etti:

    “Halkın sağlığını düşünerek Hükümet, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve diğer kurumlarla yaptığımız istişareler sonucunda, ithalatın ve üretimin düzenli  devam edeceğini ve piyasada temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde herhangi eksiklik yaşanmayacağını, şu anda bile halkımızın 4 aylık ihtiyacını karşılayacak ürünün ülkemizde mevcut olduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla halkımızı sakin davranmaya, marketlerde boşuboşuna kalabalık yaratmamaya, kalabalık oluşmaması için de kısa süreli ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alışveriş yapmaya davet ederiz.”

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