Töre’den Lefke’ye ziyaret

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, sırasıyla Lefke Kaymakamlığı, Lefke Polis Karakolu, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde yetkililerle görüşen Töre, bölgedeki sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke’deki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Lefke’nin KKTC’nin altıncı ilçesi olduğuna dikkati çekerek, bölgede yeni ilçe olmasının getirdiği sıkıntıların ve hizmetlerin daire bazında eksiklikleri bulunduğunu belirtti. Töre, giderek gelişen Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin hükümet tarafından yerine getirileceğine inandığını belirterek, bölgede kalkınmanın devam ettiğini kaydetti.