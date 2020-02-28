BİST105.349-4,59EURO6,860,49USD6,240,68ALTIN326,09-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Töre’den Lefke’ye ziyaret
    ABONE OL
    28.02.2020 - 07:00 |

    Töre’den Lefke’ye ziyaret

    Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ülke genelinde başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefke bölgesini ziyaret etti.

    Töre’den Lefke’ye ziyaret

    Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, sırasıyla Lefke Kaymakamlığı, Lefke Polis Karakolu, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

    Ziyaretlerde yetkililerle görüşen Töre, bölgedeki sorunlarla ilgili bilgi aldı.

    Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke’deki ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, Lefke’nin KKTC’nin altıncı ilçesi olduğuna dikkati çekerek, bölgede yeni ilçe olmasının getirdiği sıkıntıların ve hizmetlerin daire bazında eksiklikleri bulunduğunu belirtti. Töre, giderek gelişen Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin hükümet tarafından yerine getirileceğine inandığını belirterek, bölgede kalkınmanın devam ettiğini kaydetti.

    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    Son dakika | İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu! İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri açıklanıyor...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

    Sıradaki Haber