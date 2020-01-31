Türkiye ile birlik içinde olmak…

Biz biriz…



Biz biriz…



Dilimiz bir.Dinimiz bir.Üzüntümüz bir.Sevincimiz bir.Adımız bir.Soyadımız bir.Ankara’da oturan da , Diyarbakır, Lefke, Tekirdağ, İskele, Marmaris’te oturan da birdir…



Hepimiz kabul ediyor , biliyoruz ki kökümüz bir şekilde Anadolu’ya uzanıyor…



Bizim ayağımıza taş dokunsa ilk üzülen orada oturan kardeşlerimizdir.Bizim canımız, malımız tehlikeye düştüğünde o kardeşlerimiz bizim için ölümü göze aldı, şehir düştü, gazi oldu.Bizim de onlar için hep başka attı kalbimiz.Kurtuluş savaşında, terörle mücadelesinde hep Türkiyesi’nin yanında oldu Kıbrıs Türk Halkı…



Aslında o ve biz diye bir şey yok, biz varız...Malatya ve Elazığ’da meydana gelen depremden sonra ortaya çıkan manzara tüm Türkiye gibi bizleri de üzdü, ağlattı…



2-3 gün televizyon başından kalkamadık, göçük altında kalanların kurtulmasını bekledik.Kurtulanlar olduğunda sevindik, kurtulamayanlar sayıldığında, ölü sayısı arttığında kahrolduk.



Elazığ ve Malatya’da büyük hasar var…



40’ın üzerinde kardeşimiz öldü, 20’ye yakın kişinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.Yüzlerce aile tamamen evsiz kaldı.



Türkiye’de çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor…



Acun Ilıcalı’nın kampanyasında dün itibarıyla 75 milyon TL’ye ulaşıldı.Biz de de Kızılay bir kampanya başlattı.Buna BRT de destek veriyor...



Başka kampanyalar da var...



Bu kampanyalara katılmalıyız.



Miktar önemli değildir.Türkiye’miz büyüktür yaraları sarar…



Bizim paramıza ihtiyacı yoktur.Ama önemli olan dayanışmamızdır, kardeşliğimizdir.Böylesi günlerde bir olduğumuzu tekrar göstermektir.



Bir kuruş da bin kuruş da aynıdır.Herkes gücü yettiğince, kalbinden ne koparsa vermelidir.Özellikle iş insanlarımıza, çalışanlarımıza, kamu görevlilerimize çağrıda bulunuyorum: Haydi, Elazığ ve Malatya’ya destek olalım..Haydi kampanyalara katkı sağlayalım…



Şov için değil...



Samimiyet için...



Türkiye’nin ihtiyacı olduğu için değil, kardeşlik adına...

Türkiye ile KKTC’nin bir olması tam da bu dönem için çok önemlidir.Dünyada ve bölgede çok ciddi değişimler, gelişmeler yaşanmaktadır.



“Mavi Vatan” dediğimiz, topraklarımızın yanı sına, denizlerimizi, göklerimizi de kapsayan alanda haklarımızı yeterince korumak istiyorsak ilk yapmamız gereken Türkiye ile aramıza nifak tohumlarının ekilmesini engellemektir.



Haklarımızı yok sayan, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarıp Doğu Akdeniz’de üstünlük elde etmeye çalışanlara , Fransa, Yunanistan, İsrail, Mısır’a verilebilecek en güzel yanıt KKTC-Türkiye birlikteliğini güçlü bir şekilde ortaya koymaktır.