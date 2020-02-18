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    HaberlerKıbrıs Haberleri Uyuşturucu komisyonu ile Beyarmudu’ndan iş birliği
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    18.02.2020 - 07:00 |

    Uyuşturucu komisyonu ile Beyarmudu’ndan iş birliği

    Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Beyarmudu Belediyesi’nin iş birliğini daha üst düzeye taşıma konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

    Uyuşturucu komisyonu ile Beyarmudu’ndan iş birliği

    Bu çerçevede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Koordinatörü Teyfide Tecel Tremeşeli, Uzman Klinik Psikolog Şahin Karasalih, GAMANA Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Direktörü İpek Kabidan, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Zeki Tuncelli’nin katılımıyla bit toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, “Motion Freedom” projesi yanında bağımlılıklarla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının iş birliği halinde daha ileri noktalara getirilmesi ele alındı.

    Başbakanlık’yan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile bugüne kadar eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda çok verimli bir işbirliği yürüttüklerini söyledi.

    2020 yılında da bu iş birliğini gerek eğitim, gerekse farkındalık ve çeşitli etkinliklerle daha ileriye taşıma amacında olduklarını kaydeden Edip, çocukların ve gençlerin geleceği adına böyle bir işbirliğini yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

     

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