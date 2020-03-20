20.03.2020 - 07:00 |
Vatandaşlar dışında kimse giremeyecek
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, vatandaşlar haricinde kimsenin KKTC’ye giremeyeceğini açıkladı.
Özersay, uygulamanın dün 14.00’te başlayacağını bildirdi.
Özersay şu paylaşımda bulundu:
“Bugün (dün) 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır. Kamuoyuna duyrulur.”
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.