Vatandaşlar dışında kimse giremeyecek

Özersay, uygulamanın dün 14.00’te başlayacağını bildirdi.



Özersay şu paylaşımda bulundu:



“Bugün (dün) 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır. Kamuoyuna duyrulur.”