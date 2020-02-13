‘Virüslere karşı önlem almak önemli’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı programda soruları yanıtladı.



Domuz gribi konusunda açıklamalar yapan Bakan Pilli, bir salgının söz konusu olmadığını belirterek şunları kaydetti ; “Gribal enfeksiyonlar her kış görülmektedir ancak önümüzdeki günlerde azalma söz konusu olacaktır. Bu sene gribal enfeksiyon salgını yoktur. Her seneki mevsim ortalamasına bakacak olursak geçen sene ile aynı seviyede, dolayısı ile salgın kelimesi kullanılmamalı. Domuz gribi olarak da bilinen İnfluenza A (H1N1) virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da normal girip kategorisine alınmıştır.”



Kısa süre sonra enfeksiyonların azalmasının söz konusu olacağını, tedavide kullanılan ilaçların özel ilaç depolarında bulunduğuna işaret eden Pilli, “Depolara gerek şurup gerek tablet şeklinde dağıtılmıştır. Depolarımızda ve eczanelerde ilaçlar bulunmaktadır. Bazılarında tükenmesi elimizde kalmadı anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.



Bakan Pilli, koronavirüs konusunda ülkede alınan önemlerle ilgili ise şunları söyledi:



“Ercan Havaalanı, Girne ve Mağusa Limanlarına termal kamera konuldu. Koronavirüs taşıyan yolcu ihtimaline karşı da alanda bir izolasyon odası oluşturuldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde de Karantina Merkezi kurduk. Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler, termal kameralarda görev yapmaya başladı. Uçaklardan ve limanlarda inen yolcular, dikkatlice takip edilmeye başlandı. Yolcular seyahat ve sağlık durumları ile ilgili bir form dolduruyor. Tüm bu bilgiler kontrol ediliyor. Aynı zamanda herhangi bir salgına karşı bir karantina hastanesi kurmak hedeflerimiz arasında.”