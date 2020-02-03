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    HaberlerKıbrıs Haberleri Yakın Doğu’da mezuniyet coşkusu
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    03.02.2020 - 07:00 |

    Yakın Doğu’da mezuniyet coşkusu

    Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinden 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler, diplomalarını aldı.

    Yakın Doğu’da mezuniyet coşkusu

    YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim görevlisi İlias Abdoulline tarafından sunulan keman dinletisi ile devam etti. Törende, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile mezunlar adına Hasan Yılmaz birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edilerek, geleneksel kep atma merasimi ile öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

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