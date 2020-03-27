Yardım paketleri dağıtılmaya başlandı

Belediye Başkanı Aziz Kaya, tüm ihtiyaçları kapsayacak şekilde planlanan yardım paketlerinin, bugünden itibaren hafta sonu da çalışarak dağıtılacağını bildirdi.

Kaya yazılı açıklamasında, “Gerek köy muhtarlarının önerisi gerekse bizim elimizdeki kayıt sistemine güvenerek gerçekten ihtiyaçlı kişilere bu yardım paketlerinin ulaşabilmesi için günlerce çalışarak listelerimizi oluşturduk. Her ne kadar bu dönemde birçok insanın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunun idrakinde olmamıza rağmen tüm herkese yetişebilmemiz mümkün olamayacaktır. Ancak elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli bir şekilde kullanmaya çalışarak en adil dağıtımı yapmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.