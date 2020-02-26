YDP yabancıya satışla ilgili tasarısına karşı çıktı

Konu ile ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, bu konunun suiistimale çok açık bir konu olduğunu, büyük vurgunlara zemin hazırladığını ileri sürerek, YDP olarak buna alet olmayacaklarını, bu sebeple ruhuna karşı oldukları bu yasanın Meclis’ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Arıklı açıklamasına şöyle devam etti:

“Rum’un Türk’e, Türkün Rum’a mal satmasının yasak olduğu bir dönemde 600 civarında bir gayrimenkulün satışından bahsediyoruz. Ortada orijinal hiç bir belge yok. Mahkemeye yalnızca şehadet yasasının öngördüğü şartların yerine getirilmesini yeterli görüyor bu yasa tasarısı… O şehadet yasasının uygulamada ne kadar suiistimal yaşandığı hâlâ konuşuluyor... Hal böyle iken mahkemelerde açılmış 600 civarında ki davaya yasal kılıf hazırlıyoruz. Biz buna müsaade edemeyiz.”