Kahvaltıya buyrun!

Türkiye’de küçük ve orta boy işletme (KOBİ) tanımı öyle geniş bir yelpazeyi içeriyor ki, memleketteki işletmelerin yüzde 90’ı bu tanıma giriyor. Çünkü 10 ile 250 arasında çalışanı olup 3 milyon ile 125 milyon lira arasında ciro yapan tüm şirketler bu tanıma uyuyor. Bu durum, tüm bu şirketlerin, KOBİ’ler için devlet, finans kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan imkanlardan faydalanmasını sağlıyor.

Bir de KOBİ’lerin başka KOBİ’ler ve mikro işletmeler için sağladığı imkanlar var. Bunların başında da bayilik ve franchise imkanları geliyor. Bir KOBİ, edindiği iş tecrübesini, oluşturduğu marka değerini başka KOBİ’lerle paylaşabiliyor. Bunlardan bir tanesi tesislerinde ürettiği ürünleri hem kendi açtığı mağazalarda hem de franchise’ları kanalıyla tüketiciye ulaştıran Kaya Çiftliği...

Kaya Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Zülfikar Kaya’nın verdiği bilgiye göre, 1980’lerde kurulan aile şirketi 2010’dan bu yana Edirne İpsala’da süt ürünleri üretiyor, 22 farklı ilde 109 şube bulunan kendi kahvaltı market zincirine, toptan olarak farklı markalara ürün tedariği yapıyor.

Hızlı büyüyor

Kaya Çiftliği geçen yıl yüzde 20 büyümüş. Bu yılın ilk çeyreğinde ise büyüme oranı yüzde 38’e yükselmiş. Zülfikar Kaya, bu ivmeyi ürünlerinin kalitesine bağlıyor. Bununla birlikte özellikle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yaşadıkları yoğun talebe ve tüketicilerin pandemi nedeniyle evde kaldıkları sürede düzenli kahvaltı etmelerine de vurgu yapıyor. Kaya, “Bu tabii ki bir yerde büyük sorumluluk doğuruyor, her şey satış demek değil. İnsanlara hizmet edebilmek ve herkese belirlediğimiz standartta hizmet verebilmek çok önemli çünkü biz al-git mantığı güden bir kuruluş değiliz. Müşterilerimizle diyalog kurar, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinler, ona göre yardımcı oluruz” diyor.

Franchise’da aranan lokasyon özellikleri

- Açılacak mağazanın merkezi konumda ve genellikle ana arterler üzerinde olması

- Tercihen yürüyüş yolu veya cadde üzerinde olması

- Mağaza cephesinin en az 8 metre uzunluğunda olması ve önünün yüksek giriş olmaması

- Teşhir için mağazanın 80-100 metrekare büyüklüğünde olması

- Mağazanın depo alanının en az 20 metrekare olması

İşin başında dursun

Firma, artan talebe cevap verebilmek adına e-ticaret mağazasını devreye almış. bitikta.kayaciftligi.com.tr adresindeki mağazadan alışverişlerde İstanbul içine ortalama 90 dakikada kapıya teslimat yapıyorlar. Bunun yanı sıra fiziki mağazalaşmayı da sürdürüyorlar. Hem kendileri mağaza açıyorlar hem de franchise veriyorlar. Zülfikar Kaya, franchise koşullarıyla ilgili şunları söylüyor:

“Franchise talepleri çok oluyor. Seçici davranıyoruz. Ön talep formu dolduruluyor, uyuştuğunu düşündüğümüz kişilerle iletişim kuruyoruz. Aradığımız en büyük kriter lider ruhlu ve yönetim becerisi olan kişiler... İşinin başında duruyor olması da çok önemli. Bayilik maliyeti hedeflenen mağazaya göre değişmekle beraber ortalama 900 bin TL’yi buluyor.”