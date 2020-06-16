Mobilyacı hedefe dijital koşacak

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan sektörel etki araştırmasına katılan markaların yüzde 73’ü satış ve pazarlama tarafında dijitalleşmeye gideceklerini söylüyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 36 bin üretici ile Türkiye’nin hammadde konusunda dışarıya bağımlılığı bulunmayan milli sektörlerinden biri olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kovid-19 global krizi 2023 stratejimiz olan dünyanın 5. büyük ihracatçısı olma hedefinden bizi vazgeçirmiş değil. Bunu başarmanın yeni yollarını ve stratejilerini oluşturuyoruz. Sektör olarak dijital satış, e-b2b görüşmelerine imkan tanıyan platformlar, ülke ticaret heyetlerinin sanal olarak gerçekleşmesine izin veren online yapılar konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ve güvenlik için mesafeyi korumanın önemli bir hale geldiği dönemde, değeri iyice artan bu kanalları etkin kullanmak ve tanıtımlarımızı buralardan yapmak jeopolitik avantajlarımızla birleşince ihracat tarafında çok daha pozitif bir hikaye oluşturmamızı sağlayabilir. Firmaların özellikle ihracat tarafında e-ticaret sitelerine üyelikleri, sanal ticaret heyetlerine ve sanal fuarlara katılımları yakın zamanda destek kapsamına da alındı. Birbirini destekleyen, tamamlayan bütün bu girişimlerin çok daha hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyoruz.”