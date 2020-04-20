Misafir Eş Anlamlısı Nedir? Misafir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerlerine kullanılır. Misafir kelimesinin de

eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Misafir sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri konak ve konuk

kelimeleridir.

Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde aynı anlam barındıran kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Yazılışları farklı olsa bile anlam

anlamı barındırdıkları için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Kelimelerin anlamlarını ve eş

anlamlı kelimelerini Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenmek mümkündür. Misafir kelimesinin eş

anlamlı kelimeleri ise konuk ve konak kelimeleridir. Yani cümle içinde misafir kelimesi yerine bu

kelimeler de kullanılabilir.

Eş anlamlı kelimeler, diğer bir anlamı ile anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler aynı anlamı

barındırmaktadır. Bir cümlede kullanılan misafir sözcüğü yerine aynı anlam barındırdığı için konuk

kelimesi de kullanılabilir.