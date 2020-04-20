Misafir Eş Anlamlısı Nedir? Misafir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dilimizde bazı kelimelerin eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Bu kelimeler birleşik miayrı mı yazılır herkes tarafından bilinemeyebilir. Dilimizde olan kelimelerin hepsi TDK sözlüklerindeanlamları belirtilmiştir. Bu kelimelerden birisi de misafir kelimesidir. Misafir kelimesinin eş anlamıbulunmaktadır. Peki, misafir doğru yazılışı nedir? Misafir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu kelimelernasıl yazılır? İşte detaylar;
Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerlerine kullanılır. Misafir kelimesinin de
eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Misafir sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri konak ve konuk
kelimeleridir.
Misafir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Dilimizde aynı anlam barındıran kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Yazılışları farklı olsa bile anlam
anlamı barındırdıkları için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Kelimelerin anlamlarını ve eş
anlamlı kelimelerini Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenmek mümkündür. Misafir kelimesinin eş
anlamlı kelimeleri ise konuk ve konak kelimeleridir. Yani cümle içinde misafir kelimesi yerine bu
kelimeler de kullanılabilir.
Eş anlamlı kelimeler, diğer bir anlamı ile anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler aynı anlamı
barındırmaktadır. Bir cümlede kullanılan misafir sözcüğü yerine aynı anlam barındırdığı için konuk
kelimesi de kullanılabilir.