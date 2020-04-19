19.04.2020 - 16:24 |
Corona virüsten öldü, belediye paylaşım yaptı: 'İyi bilmezdik'
Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 19671-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik" denildi.
Knidos’taki birçok tarihi eseri Amerika’ya kaçırmakla suçlanan Love için belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik.” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan bir diğer paylaşımda da "iyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" denildi.
Arkeoloji dünyasında bilinen bir isim olan 87 yaşındaki Love New York’ta yaşıyordu.
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