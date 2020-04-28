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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Corona'dan ölen adamın son mesajı ortaya çıktı!
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    28.04.2020 - 17:44 | | İHA

    Corona'dan ölen adamın son mesajı ortaya çıktı!

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde corona virüsten dolayı yaşamını yitiren Engin Dağ'dan geriye gözü yaşlı ailesi ve lokanta dükkanı kaldı. Ölmeden önce çektiği video ile vatandaşlara çağrıda bulunan Dağ, "O kadar kendimi kollamama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey" demişti.

    Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 1 ay önce yakalandığı corona virüsten dolayı yaşamını yitiren esnaf Engin Dağ'dan geriye bir lokanta dükkanı ve gözü yaşlı ailesi kaldı. Diğer 3 kardeşi ile lokanta dükkanı işletmeciliği yapan ve halk tarafından oldukça sevilen Dağ'dan geriye lokanta dükkanı ve gözü yaşlı ailesi kaldı. Esnaf olması sebebiyle çok geniş bir çevresi bulunan ve oldukça sevile Dağ, kardeşleriyle birlikte 2 lokantayı beraber işletti. Vatandaşlar tarafından oldukça sevilen Dağ, corona virüsün ülkemize gelmesinin ardından önlemlerini almasına rağmen yakın zamanda yapılan testte corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Acılı haberi dostlarıyla paylaşan Dağ, ölmeden önce ise vatandaşlara çektiği video ile seslenerek, şu çağrıda bulunmuştu:

    "Günaydın değerli dostlar. Ben corona virüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şey. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey."

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